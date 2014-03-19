Покорить Луну за триллион рублей: РКК «Энергия» готовит космическую программу

Программа потребует до трети средств, выделяемых в стране на космическую деятельность до 2025 года, приводят «Известия» слова президента РКК «Энергия» Виталия Лопоты. Большая часть денег в этом случае будет направлена на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, способной на первом этапе поднимать в космос около 70 ‒ 90 тонн полезных грузов, а после модернизации ‒ до 120 тонн. Кроме того, специалисты корпорации уже приступили к разработке пилотируемого корабля, способного заменить «Союзы».