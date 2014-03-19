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Покорить Луну за триллион рублей: РКК «Энергия» готовит космическую программу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Покорить Луну за триллион рублей: РКК «Энергия» готовит космическую программу

19 марта 2014, 14:05Обществоpract@tagilcity.ru
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