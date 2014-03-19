Российских работодателей обяжут страховать зарплаты

В документе идет речь о средствах, перечисляемых через банки. Депутаты предлагают защитить жалование россиян от банкротства кредитных организаций в связи с последними событиями. За конец 2013 - начало 2014 года Центробанк РФ лишил лицензии около 60 финорганизаций, сообщает « Уралинформбюро ».

Поправки парламентарии планируют внести в закон «Об основах обязательного социального страхования». При этом под страхование попадут деньги, которые были отправлены на выплату зарплаты или оплату работы по договору услуг. На сколько при этом вырастут социальные выплаты со стороны работодателя, пока не сообщается. Тариф взносов будет установлен подзаконными актами.