Тагильчане продолжают страдать от падающего снега: на Старателе глыбы повредили автомобиль

Накануне в редакцию TagilCity.ru обратились жители Старателя. Дело в том, что на улице Курортная произошел весьма неприятный инцидент. Вот что пишет пользователь Анна:

17 марта с крыши дома в течение практически всей ночи, начиная с 00.00, валились глыбы льда. Утром ими была завалена вся прилегающая к дому территория. Слава богу, что не было жертв... Но некоторым автовладельцам не повезло. Одна из машин, стоящих у дома, практически уничтожена. К сожалению, мы опять имеем дело с невыполнением своих прямых обязанностей коммунальщиками. Надеемся, это не останется без внимания их вышестоящего руководства. Ведь это могло случиться не ночью… и что тогда, или кто...?

Можно предположить, что всё происходит по причине непродуманного взаимодействия с жильцами. Не у каждого дома есть оборудованные автостоянки, а ведь надо понимать, что автомобиль в наше время является неотъемлемым атрибутом многих тагильчан. Нет автостоянок, поэтому жильцы встают, где им вздумается. Естественно, в данном случае, коммунальщики не несут никакой ответственности за имущество людей (не огораживают опасную территорию специальными лентами, которые могли бы остановить владельцев машин от парковки под самой крышей. И это уже не говоря об обязательном ограждении пешеходных зон в период уборки снега с крыш).

Это подтверждают и комментарии пользователей:

А в этом году они либо сами валятся, при этом, снося все на своем пути, либо их сбивают УК, при этом, даже не удосужившись огородить место. Позавчера на пр.Ленинградский, 86 с крыши упали огромные сосульки, оборвали козырек магазина «Монетка» и, по всей видимости, кого-то травмировали, т.к. проходя вечером около этого места на снегу видела поломанные очки. Вчера горе-специалисты из УК после инцидента с козырьком решили их сбить. В итоге опасное место даже не огораживали, сбитые ледяные глыбы (куски до 20-25 см в диаметре и длиной до 30 см) летели на проходящих мимо граждан. И как после этого называть таких работников?

Несомненно, работа управляющих компаний, во избежание трагических инцидентов, должна осуществляться постоянно. Помимо плановых осмотров, управляющие организации должны принимать заявки от жильцов и, самое главное, реагировать на них. А теперь ответьте, всегда ли ваша жилищная контора так отзывчива? Конечно, снег в скором времени растает, однако, чем это ожидание может обернуться для тагильчан?