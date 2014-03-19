В Казани на продажу выставлен «золотой» BMW

Подержанный позолоченный BMW Х6М позапрошлого года выпуска был выставлен на продажу в Казани. За лот просят 3,5 млн рублей. Он входит в Топ-20 лучших российских автомобилей.

Пробег покрытого позолотой кроссовера BMW Х6М 2012 года производства, который вскоре собираются продать в Казани за 3,5 млн рублей, составляет всего 30 тыс. км. За сумму, которую за него просят, вы можете получить шикарнейшего вида автомобиль со стеклянным люком, декорированными планками Pianolack и ещё к тому же обустроенного встроенными видеокамерами.