В Казани на продажу выставлен «золотой» BMW
BMW Х6М входит в Топ-20 лучших авто РФ
Подержанный позолоченный BMW Х6М позапрошлого года выпуска был выставлен на продажу в Казани. За лот просят 3,5 млн рублей. Он входит в Топ-20 лучших российских автомобилей.
Пробег покрытого позолотой кроссовера BMW Х6М 2012 года производства, который вскоре собираются продать в Казани за 3,5 млн рублей, составляет всего 30 тыс. км. За сумму, которую за него просят, вы можете получить шикарнейшего вида автомобиль со стеклянным люком, декорированными планками Pianolack и ещё к тому же обустроенного встроенными видеокамерами.
Внедорожник представлен 4,8-литровым двигателем с автоматической коробкой передач. Одной из примечательных особенностей BMW Х6М является тот факт, что он входит в список Топ-20 лучших автомобилей России, составленного изданием Top-Car.