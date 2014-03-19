В Нижнем Тагиле пройдут Дни окружающей среды. Все на субботники!

Первый этап по уборке территории города начнется 1 апреля и продлится до майских праздников. Сейчас организации, предприятия малого и среднего бизнеса, образовательные учреждения должны определиться с местом проведения субботников и объемом работ. 26 апреля станет общим мобилизационным днем, когда тагильчане массово выйдут на улицы Нижнего Тагила, чтобы привести город в порядок.

В этот день состоится Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна», инициированный неправительственным экологическим фондом В.И. Вернадского.

По итогам проведения акции фонд определит победителей и выплатит денежные премии. Было бы очень хорошо, если в нашем городе в ней примут участие как можно больше предприятий и организаций отметила Ангелина Савина.

По словам руководителя отдела по экологии и природопользованию, заявку на участие в акции можно оставить на сайте фонда или познакомиться с необходимой информацией на официальном сайте Администрации города Нижний Тагил в разделе «Экология».

Игорь Комаров отметил, что при проведении субботников важно цивилизованно подойти к процессу.

В плане уборки улиц и дворов не нужно делить обязанности на «мои» и «твои». Мы будем совместно решать организационные вопросы по уборке и вывозу мусора с городских территорий сказал он.

Работа по улучшению экологической ситуации в Нижнем Тагиле не закончится с майскими праздниками. Второй этап намеченных мероприятий продлится до осени. Озеленение города, оформление клумб и проведение городского конкурса «Цветочный карнавал» планируется осуществить во время проведения второго этапа Дней защиты окружающей среды.