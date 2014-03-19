Заменители сахара вредят здоровью и не способствуют похудению
19 марта 2014, 13:50Обществоpract@tagilcity.ru
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Многие люди, желая скинуть лишний вес, отказываются от употребления сахара либо используют его заменителями.
Однако, проведя исследования, ученые доказали, что сахарозаменители не только не способствуют похудению, но и, более того, вредят здоровью.
Как сообщает nformvest.com, ученые проводили исследование на волонтерах, людях с лишним весом. Эти мужчины и женщины разделились на две группы - одни вовсе отказались от сладкого, а другие перешли на заменители сахара. Через три месяца участники первой группы существенно похудели, те же, что были во второй, - сохранили свой прежний вес.
В результате, проведя эксперимент, ученые сделали вывод, что заменители сахара не только не помогают снижать вес, но и приводят к различным заболеваниям, в основном желудочно-кишечного тракта, депрессиям и даже онкологии.
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