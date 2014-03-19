Заменители сахара вредят здоровью и не способствуют похудению

Однако, проведя исследования, ученые доказали, что сахарозаменители не только не способствуют похудению, но и, более того, вредят здоровью.

Как сообщает nformvest.com, ученые проводили исследование на волонтерах, людях с лишним весом. Эти мужчины и женщины разделились на две группы - одни вовсе отказались от сладкого, а другие перешли на заменители сахара. Через три месяца участники первой группы существенно похудели, те же, что были во второй, - сохранили свой прежний вес.