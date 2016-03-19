Собак в Нижнем Тагиле будут стерилизовать и помечать биркой (ФОТО)

Разговоры о том, что бродячих собак нужно не отстреливать, а стерилизовать идут давно. Похоже, что инициативные граждане Нижнего Тагила решили взять ситуацию в свои руки. Собаки будут стерилизоваться за счет денег, собранных неравнодушными горожанами.

Здравствуйте, тагильчане. Скоро на улицах города начнут появляться бездомные собаки с ярко-желтыми бирками на правом ухе. Пожалуйста, не причиняйте им вреда, эта бирка означает, что собака простерилизована за средства, собранные жителями нашего города, не агрессивна, и не будет иметь потомства. По возможности расскажите об этом своим знакомым появилось сообщение в одной из групп Нижнего Тагила в социальных сетях.

Вообще, тагильчане не стремятся причинить вред уличным собакам, скорее наоборот, это те нападают время от времени на тагильчан. Год назад Нижнему Тагилу пророчили чрезвычайную ситуацию с бездомными собаками. И действительно, в последнее время в обращениях от граждан на сайте Администрации Нижнего Тагила очень часто стали появляться жалобы на стаи собак, патрулирующих улицы и пугающих горожан.