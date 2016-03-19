Сотрудники полиции помогли тагильчанину толкать машины вверх по склону на улице Красноармейская (ФОТО)

Как уже упоминалось, прошедший снегопад заставил понервничать обремененных автомобилями тагильчан. Труднее всего водителям пришлось на участках дороги с сильным уклоном, где шутница-погода устроила настоящие горки. Одним из таких мест стал спуск от здания бывшего Гормолзавода к новому автомобильному мосту на улице Красноармейская.

Автомобилисты Нижнего Тагила испытывали сильные трудности на подъеме. Колеса скользили и машины с трудом «заползали» на вершину подъема. Молодой человек из красной машины решил, что, образно выражаясь, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Он вышел из машины и помог затолкать три машины на самый верх. Хорошее начинание подхватили сотрудник полиции, которые с охотой ему помогли.

Впрочем, не все спешили последовать этому примеру. Позже другой молодой человек 20 минут толкал «Газель» в одиночку, в то время как остальные автолюбители проезжали мимо.

А вы бы остановились ему помочь?

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