85-летний дедушка в Пермском крае живёт в ледяном доме (ВИДЕО)

Пенсионер под Пермью живёт в ледяном доме в буквальном смысле. Из-за прорыва трубы на соседнем пруду дом пожилого человека затопило и всё внутри покрылось льдом.
Месяц назад дом 85-летнего пенсионера в Пермском крае затопило после прорыва трубы на соседнем пруду.
Вода превратилась в лёд толщиной 25 сантиметров, который покрыл пол. Также затопило погреб, уничтожив запасы продуктов и ульи с пчёлами.
Как сообщает портал «Мash», местные чиновники отказываются помочь пенсионеру, поэтому лёд в доме он убирает собственными силами.
Видео: Mash