-8
Свердловская область
Нижний Тагил
-8
утро: -10
день: -7
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

85-летний дедушка в Пермском крае живёт в ледяном доме (ВИДЕО)

19 марта 2018, 06:35Добавить новость
курьезы,пенсионеры,Россия,Пермский край,лед,дом,дедушка,затопление
Пенсионер под Пермью живёт в ледяном доме в буквальном смысле. Из-за прорыва трубы на соседнем пруду дом пожилого человека затопило и всё внутри покрылось льдом.

Месяц назад дом 85-летнего пенсионера в Пермском крае затопило после прорыва трубы на соседнем пруду.

Вода превратилась в лёд толщиной 25 сантиметров, который покрыл пол. Также затопило погреб, уничтожив запасы продуктов и ульи с пчёлами.


Как сообщает портал «Мash», местные чиновники отказываются помочь пенсионеру, поэтому лёд в доме он убирает собственными силами.


Видео: Mash
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Две пенсионерки из Санкт-Петербурга присоединились к флешмобу «Satisfaction» (ВИДЕО)
24 января, 10:05
4 6
Ветераны Петрозаводска требуют снести копию Биг-Бена на главной площади города
17 марта, 22:50
3 0
Пожилой пациент больницы Пермского края спал на стульях в коридоре (ФОТО)
12 марта, 12:40
0 7

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 6
Подписаться на новости