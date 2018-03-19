Лучший дворник Свердловской области работает в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Моисеенков уже в течение 10 лет пенсионер, до этого работал на НТМК, железной дороге и даже мастером в училище. Теперь в зону его ответственности входит семь домов. За время работы получил грамоты от администрации города и района. Зарабатывает достаточно и любит своё дело.