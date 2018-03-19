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Новости Нижнего Тагила

Лучший дворник Свердловской области работает в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

19 марта 2018, 22:35Добавить новость
город,жкх,конкурс,Нижний Тагил,пенсионеры,Свердловская область,дворник
В региональном конкурсе «Мастер ЖКХ» определились победители. Звание «Лучший дворник» получил житель Нижнего Тагила Владимир Моисеенков.

Тагильчанин Владимир Моисеенков занял второе место в региональном конкурсе «Мастер ЖКХ» и тем самым был признан лучшим дворником Свердловской области.

Моисеенков уже в течение 10 лет пенсионер, до этого работал на НТМК, железной дороге и даже мастером в училище. Теперь в зону его ответственности входит семь домов. За время работы получил грамоты от администрации города и района. Зарабатывает достаточно и любит своё дело.

Как сообщает «Тагил-ТВ», занять призовое место мужчине помогла честность, с которой он рассказал о своей работе.


Видео: «Тагил-ТВ»
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