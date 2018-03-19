Осужденная ранее за смерть ребенка врач тагильской больницы оправдана облсудом
19 марта, 15:25Общество
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Светлану Кексель, врача инфекционной больницы Нижнего Тагила, которая была осуждена Тагилстроевским судом за смерть ребенка на пороге приемного покоя больницы, оправдал Свердловский областной суд.
Сюжеты: Нижний Тагил
Апелляционный суд признал врача невиновной, не найдя состава преступления в ее действиях.
Напомним, 6 лет назад в отношении Кексель было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В 2017 году Тагилстроевским районным судом она была приговорена к 2 годам ограничения свободы, но ее освободили от наказания из-за истекшего срока давности, сообщает Ura.ru.
Ранее портал TagilCity.ru писал, что родители мальчика подозревают давление на судью.
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