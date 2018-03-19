Осужденная ранее за смерть ребенка врач тагильской больницы оправдана облсудом

Напомним, 6 лет назад в отношении Кексель было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В 2017 году Тагилстроевским районным судом она была приговорена к 2 годам ограничения свободы, но ее освободили от наказания из-за истекшего срока давности, сообщает Ura.ru.