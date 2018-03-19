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Новости Нижнего Тагила

Осужденный ранее за смерть ребенка врач тагильской больницы оправдан судом

19 марта 2018, 15:25Добавить новость
Нижний Тагил,больница,Инфекционная больница,Светлана Кексель,ребенок,смерть по неосторожности,суд,уголовное дело,строк давности
Светлану Кексель, врача инфекционной больницы Нижнего Тагила, которая была осуждена Тагилстроевским судом за смерть ребенка на пороге приемного покоя больницы, оправдал Свердловский областной суд.

Апелляционный суд признал врача невиновной, не найдя состава преступления в ее действиях.

 

Напомним, 6 лет назад в отношении Кексель было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. В 2017 году Тагилстроевским районным судом она была приговорена к 2 годам ограничения свободы, но ее освободили от наказания из-за истекшего срока давности, сообщает Ura.ru.

Ранее портал TagilCity.ru писал, что родители мальчика подозревают давление на судью.


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