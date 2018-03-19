Пожарные извещатели установлены в домах многодетных семей поселка Кирпичный (ФОТО)
19 марта, 10:00Общество
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В частных домах поселка Кирпичный, где проживают многодетные семьи, были установлены пожарные извещатели, обеспечивающие необходимый уровень пожарной безопасности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специальное оборудование, помогающее снизить риск возникновения пожаров в местах проживания социально незащищенных жителей города, приобрели за счет средств городского бюджета в начале 2018 года.
16 марта сотрудники Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила и ГУ МЧС России по Свердловской области совершили рейд в поселке Кирпичный по установке пожарных извещателей и ознакомлению многодетных семей с работой этих устройств.
В ходе мероприятия многодетные семьи были ознакомлены с правилами пожарной безопасности, сообщает Центр защиты населения и территории г. Н. Тагил.
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