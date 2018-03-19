Свердловские предприятия задолжали энергетикам 600 тыс. руб.

Штраф для предприятия в подобном случае составит от 100 до 200 тыс. руб., руководителю грозит штраф до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на протяжение трех лет.

В 2018 году в Реже за недопуск энергетиков на объект уже оштрафовано на 100 тыс. руб. одно предприятие. К ответственности за свои действия в 2017 году были привлечены четыре предприятия, сообщает «Облгазета.RU»