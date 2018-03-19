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Свердловские предприятия задолжали энергетикам 600 тыс. руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловские предприятия задолжали энергетикам 600 тыс. руб.

19 марта, 21:25Общество
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