Свердловские предприятия задолжали энергетикам 600 тыс. руб.

С начала 2018 года долг предприятий Свердловской области перед энергетиками превысил 600 тыс. руб. 14 предприятий приняли решение не допускать специалистов, собирающихся за долги отключить электроэнергию, на свои территории. По информации, предоставленной пресс-службой Свердловского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", за подобное препятствование ограничению ресурсов потребителя можно привлечь к административной ответственности.
Штраф для предприятия в подобном случае составит от 100 до 200 тыс. руб., руководителю грозит штраф до 100 тыс. руб. либо дисквалификация на протяжение трех лет.
В 2018 году в Реже за недопуск энергетиков на объект уже оштрафовано на 100 тыс. руб. одно предприятие. К ответственности за свои действия в 2017 году были привлечены четыре предприятия, сообщает «Облгазета.RU»