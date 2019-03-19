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12 городов Свердловской области хотят получить гранты на благоустройство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12 городов Свердловской области хотят получить гранты на благоустройство

Сегодня, 09:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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