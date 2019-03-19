12 городов Свердловской области хотят получить гранты на благоустройство

За федеральные гранты поборются Сысерть, Верхняя Пышма, Полевской, Богданович, Камышлов, Туринск, Новоуральск, Нижняя Салда, Бисерть, Верхотурье, Верхние и Нижние Серги.

18 марта заявки прошли общественные слушания и были одобрены правительством Свердловской области, теперь они будут направлены на рассмотрение в Минстрой России. Победители станут известны в мае 2019 года. Они получат дополнительное субсидирование на реализацию проектов.

В 2019 году из федерального бюджета на реализацию проектов по благоустройству в малых городах выделено более 5 миллиардов рублей. Денежные средства будут распределены между 60 населенными пунктами с численностью до 100 тысяч человек.