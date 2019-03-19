12 городов Свердловской области хотят получить гранты на благоустройство
12 малых городов Свердловской области примут участие во всероссийском конкурсе проектов по благоустройству.
За федеральные гранты поборются Сысерть, Верхняя Пышма, Полевской, Богданович, Камышлов, Туринск, Новоуральск, Нижняя Салда, Бисерть, Верхотурье, Верхние и Нижние Серги.
18 марта заявки прошли общественные слушания и были одобрены правительством Свердловской области, теперь они будут направлены на рассмотрение в Минстрой России. Победители станут известны в мае 2019 года. Они получат дополнительное субсидирование на реализацию проектов.
В 2019 году из федерального бюджета на реализацию проектов по благоустройству в малых городах выделено более 5 миллиардов рублей. Денежные средства будут распределены между 60 населенными пунктами с численностью до 100 тысяч человек.
Исторические населенные пункты получат по 50 миллионов рублей, а малые города - от 30 до 100 миллионов, в зависимости от численности населения.