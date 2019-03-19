Депутат гордумы Нижнего Тагила назначен для контроля замера объемов ТКО

Андрей Ленда, который является руководителем аппарата мэрии, рассказал, что вице-спикер войдет в состав рабочей группы, которая в течение года будет проводить мониторинг взвешивания. По словам представителя администрации, в городе будут определены контрольные точки для замеров. Количество таких точек будет большое, следовательно, и состав группы будет многочисленным. Сам замер будут осуществлять специалисты управления муниципальным хозяйством, представители рабочей группы будут только контролировать данный мониторинг.