Депутат гордумы Нижнего Тагила назначен для контроля замера объемов ТКО
Сегодня, 19:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Депутаты Нижнетагильской гордумы делегировали Игорю Базилевичу контроль за ходом мероприятий по замерам объемов накопления ТКО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Андрей Ленда, который является руководителем аппарата мэрии, рассказал, что вице-спикер войдет в состав рабочей группы, которая в течение года будет проводить мониторинг взвешивания. По словам представителя администрации, в городе будут определены контрольные точки для замеров. Количество таких точек будет большое, следовательно, и состав группы будет многочисленным. Сам замер будут осуществлять специалисты управления муниципальным хозяйством, представители рабочей группы будут только контролировать данный мониторинг.
Данные по замерам будут направляться в РЭК для пересмотра нормативов накопления. Ленда отметил, что рекомендации по пересмотру норм накопления даны во все города Северного АПО, информируют «Все новости».
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