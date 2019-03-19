Имущество екатеринбургской «Золушки» перейдет двум другим МУПам

На прошлой неделе «Золушка» была закрыта по решению суда. Если постановление суда о закрытии ЕМУП вступит в силу, имущество «Золушки» перейдет во владение муниципальных ШБС №11 и ШБС столовая №41, занимающихся организацией питания. Об этом рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.