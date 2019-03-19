Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Имущество екатеринбургской «Золушки» перейдет двум другим МУПам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
47357122182 efa00dc95d k

Имущество екатеринбургской «Золушки» перейдет двум другим МУПам

Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах