Имущество екатеринбургской «Золушки» перейдет двум другим МУПам
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Имущество МУП «Золушка» после суда распределят между другими предприятиями, занимающимися организацией питания в ОУ Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
На прошлой неделе «Золушка» была закрыта по решению суда. Если постановление суда о закрытии ЕМУП вступит в силу, имущество «Золушки» перейдет во владение муниципальных ШБС №11 и ШБС столовая №41, занимающихся организацией питания. Об этом рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению думы Екатеринбурга Алексей Вихарев.
Также депутат предположил, что юридическую реорганизацию «Золушки» приостановят, пишет Znak.com.
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