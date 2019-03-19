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Коллектор в «Народном-2» в Нижнем Тагиле отремонтируют за 221 тысячу рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Коллектор в «Народном-2» в Нижнем Тагиле отремонтируют за 221 тысячу рублей

Сегодня, 16:38ОбществоФото: 1MediaInvest
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