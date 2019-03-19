Коллектор в «Народном-2» в Нижнем Тагиле отремонтируют за 221 тысячу рублей
Стала известна сумма финансирования, которую получит Нижний Тагил на ремонт коллектора в парке «Народный-2». Общая объём составит 221 тысячу рублей, половину средств предоставит область.
Стало известно, что проектная документация и результаты инженерных изысканий по благоустройству парка «Народный-2» получили положительное заключение экспертизы. Итоговое решение вынесло ГАУ СО «Управление государственной экспертизы».
В итоге благоустройство парка в пойме реки Тагила от улицы Красноармейская до улицы Космонавтов попало в муниципальную программу «Реализация основных направлений строительного комплекса в Нижнем Тагиле до 2024 года». 19 марта глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал соответствующее постановление.
В рамках новой подпрограммы, которая получила название «Развитие водохозяйственного комплекса г. Нижний Тагила», предусмотрено софинансирование: 110,6 тыс. рублей предоставит область, и столько же будет выделено из местного бюджета.