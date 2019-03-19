Козак: на КЭФ-2019 обсудят повышение конкурентоспособности России

Заседание прошло в Доме правительства, на нем обсудили деловую программу предстоящего мероприятия. «Речь будет вестись о повышении конкурентоспособности России во всех измерениях», – отметил заместитель главы кабмина.

Дискуссии и круглые столы на КЭФ-2019 посвятят укреплению конкурентоспособности России в международном пространстве. Планируется разработать механизм, который позволит повысить привлекательность страны для бизнеса, пишут «Новые известия».

Важной темой КЭФ-2019 станет оценка реализации экономических национальных проектов. В частности, пройдут отраслевые совещания с потенциальными участниками приоритетного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Объем экспорта несырьевых отечественных товаров, благодаря проекту, может увеличиться на 85% – до 250 миллиардов долларов к 2025 году.

Дмитрий Козак отметил, что город полностью готов, а заявок на участие вполне достаточно.

По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, форум уже не один десяток лет удачно сочетает в себе федеральный формат и региональную специфику. Один из важнейших проектов для края – «Енисейская Сибирь».

Усс отметил, что объем инвестиций позволяет ему стать проектом федерального масштаба полностью поддерживаемым президентом.

Прологом к реализации проекта станет пуск Богучанского алюминиевого завода. Для выхода проекта на полную мощность инвестиции составили 2,6 млрд долларов. Всего в проект «Енисейская Сибирь» планируют вложить более 30 миллиардов долларов.