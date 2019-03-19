Мигрант нанес 12 ножевых ударов жителю Екатеринбурга и улетел в Таджикистан

В декабре 2014 года уроженец Таджикистана в Екатеринбурге совершил разбойное нападение на местного жителя. Потерпевший выиграл 40 тысяч рублей в игровом клубе и направлялся домой в темное время суток. Мигрант, имея преступный умысел и располагая сведениями о наличии у потерпевшего денежных средств, проследил за ним и совершил нападение.

Уроженец Таджикистана нанес мужчине 12 ножевых ранений в различные части тела, в том числе повредив внутренние органы. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, отдал нападавшему 40 тысяч рублей.

В тот же день преступник приобрел билет на самолет и покинул Россию. Находясь в Таджикистане, он сменил имя и фамилию и, спустя три года, решил вернуться в Екатеринбург. Смена паспортных данных не помогла ему избежать наказания, он был задержан сотрудниками полиции.