Мигрант нанес 12 ножевых ударов жителю Екатеринбурга и улетел в Таджикистан
В Екатеринбурге вынесен приговор жителю Таджикистана, совершившему разбой и скрывавшемуся за границей.
В декабре 2014 года уроженец Таджикистана в Екатеринбурге совершил разбойное нападение на местного жителя. Потерпевший выиграл 40 тысяч рублей в игровом клубе и направлялся домой в темное время суток. Мигрант, имея преступный умысел и располагая сведениями о наличии у потерпевшего денежных средств, проследил за ним и совершил нападение.
Уроженец Таджикистана нанес мужчине 12 ножевых ранений в различные части тела, в том числе повредив внутренние органы. Мужчина, опасаясь за свою жизнь, отдал нападавшему 40 тысяч рублей.
В тот же день преступник приобрел билет на самолет и покинул Россию. Находясь в Таджикистане, он сменил имя и фамилию и, спустя три года, решил вернуться в Екатеринбург. Смена паспортных данных не помогла ему избежать наказания, он был задержан сотрудниками полиции.
Уроженец Узбекистана осужден по п. «в» ч. 4 ст. 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации и приговорен к 9 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.