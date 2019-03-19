Нарушений на 1,4 млрд рублей выявлено Счётной палатой Свердловской области
Сегодня, 08:00ОбществоФото: spso66.ru
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За прошедший 2018 год Счётной палате Свердловской области удалось выявить нарушений на общую сумму в 1,4 млрд рублей. Всего было выявлено 556 случаев нарушения закона.
Большая часть из выявленных нарушений приходится на сферу распоряжения государственной и муниципальной собственностью. При этом, 815 млн рублей удалось вернуть в областную казну в ходе устранения выявленных недочётов. В 2018 году контрольный орган получил в 2 раза больше сообщений от свердловчан – всего 58 штук.
Итоги работы Счётной палаты были представлены председателем органа Еленой Новоторженцевой на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам в областном Заксобрании, сообщает URA.ru.
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