Нарушений на 1,4 млрд рублей выявлено Счётной палатой Свердловской области

Большая часть из выявленных нарушений приходится на сферу распоряжения государственной и муниципальной собственностью. При этом, 815 млн рублей удалось вернуть в областную казну в ходе устранения выявленных недочётов. В 2018 году контрольный орган получил в 2 раза больше сообщений от свердловчан – всего 58 штук.