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Нижнетагильскую школу №25 отправят на реконструкцию в 2024 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2019 03 19 00 06 49

Нижнетагильскую школу №25 отправят на реконструкцию в 2024 году

Сегодня, 07:30ОбществоФото: «Тагил-ТВ»
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