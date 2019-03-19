Площадкой для Универсиады-2023 в Екатеринбурге станет ВИЗ-Правобережный

Решение о том, какой город будет принимать универсиаду, будет принято в июле 2019 года.

Подготовить комплексный план-график инженерной подготовки поручил мэр уральской столицы Александр Высокинский. В 2020 году планируется приступить к строительству объектов. Сначала на правом берегу Верх-Исетского пруда должны появится гранитная набережная, учебные корпуса и общежития УрФУ, а также ряд спортивных сооружений.