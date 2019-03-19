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Площадкой для Универсиады-2023 в Екатеринбурге станет ВИЗ-Правобережный
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Площадкой для Универсиады-2023 в Екатеринбурге станет ВИЗ-Правобережный

Сегодня, 19:19ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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