Площадкой для Универсиады-2023 в Екатеринбурге станет ВИЗ-Правобережный
Сегодня, 19:19ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Если Екатеринбург будет принимать Универсиаду-2023, под ее проведение отдадут район ВИЗ-Правобережный.
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Решение о том, какой город будет принимать универсиаду, будет принято в июле 2019 года.
Подготовить комплексный план-график инженерной подготовки поручил мэр уральской столицы Александр Высокинский. В 2020 году планируется приступить к строительству объектов. Сначала на правом берегу Верх-Исетского пруда должны появится гранитная набережная, учебные корпуса и общежития УрФУ, а также ряд спортивных сооружений.
Планируется, что работы будут завершены в 2022 году, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
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