Профессиональный конкурс среди следователей прошел в Нижнем Тагиле

Второе место в конкурсе профессионального мастерства среди следователей Межмуниципального управления на звание «лучший по профессии» занял старший лейтенант Андрей Кривошеев, третье – подполковник юстиции Анна Антонова.

Участникам необходимо было ответить на тестовые задания по криминалистике, медицине, служебной подготовке, правовой и огневой дисциплинам. Помимо этого, правоохранители сдавали практический норматив по неполной разборке пистолета Макарова. Конкурсные задания также подразумевали сдачу спортивных нормативов.

Лучший результат по стрельбе показала старший лейтенант Ирина Дербикова, которая по сумме баллов опередила мужчин. А в физподготовке диплом за лучший показатель получила лейтенант Наталья Помазкина.