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СК возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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СК возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в Свердловской области

Сегодня, 13:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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