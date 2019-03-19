СК возбудил уголовное дело по факту смерти роженицы в Свердловской области
Уголовное дело возбуждено межрайонным следственным комитетом в Нижних Сергах по факту смерти 22-летней женщины после родов.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих должностных обязанностей). В ходе расследования будет установлена точная картина смерти молодой женщины, а также обстоятельства, приведшие к летальному исходу, дана оценка действиям сотрудников медучреждения.
Также будут опрошены медработники, родственники погибшей, изучена документация, проведен ряд необходимых судебно-медицинских экспертиз.
По результатам проверки будет сделан вывод о том, на сколько полно, качественно и своевременно оказана медицинская помощь роженице, а также определена точная причина смерти.
Напомним, девушка скончалась в конце февраля 2019 года, через два дня после родов, причиной смерти, предварительно, считают болевой шок и обильную кровопотерю.