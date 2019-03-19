Списанные продукты начали раздавать бесплатно в супермаркете Екатеринбурга
Сегодня, 17:07ОбществоФото: страница Ивана Зайченко во Facebook
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В Екатеринбурге в супермаркете «Жизньмарт» появилась полка с бесплатными списанными продуктами.
Сюжеты: Екатеринбург
Данная акция организована владельцем магазина Иваном Зайченко. По его словам, некоторые люди добывают пищу, роясь в мусоре, поэтому супермаркет таким образом может удовлетворить потребности нуждающихся жителей. Руководитель призвал и остальных коллег прибегнуть к такой практике.
Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытым, написал Зайченко в соцсети.
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