Списанные продукты начали раздавать бесплатно в супермаркете Екатеринбурга

Данная акция организована владельцем магазина Иваном Зайченко. По его словам, некоторые люди добывают пищу, роясь в мусоре, поэтому супермаркет таким образом может удовлетворить потребности нуждающихся жителей. Руководитель призвал и остальных коллег прибегнуть к такой практике.

Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство и при этом остаться сытым, написал Зайченко в соцсети.