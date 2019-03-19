Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп с тату-салоном

В настоящий момент в торговом центре Sila Voli обустраивается помещение под салон. Представитель 13 By Black Star сообщил журналистам, что цены на услуги салона не будут слишком завышенными. Дата открытия пока что не уточняется.

Мастера для барбершопа и тату-салона будут отбираться в уральской столице, но обучение они будут проходить в Москве. Всего в салоне будут работать пять специалистов, информирует E1.ru.