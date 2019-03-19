Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп с тату-салоном
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Lltfdhrat k

Тимати откроет в Екатеринбурге барбершоп с тату-салоном

Сегодня, 17:29ОбществоФото: страница Тимати во ВКонтакте/vk.com/timatimusic
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах