Три контейнерные площадки установят в районе 9-го поселка в Нижнем Тагиле

Мэр города Владислав Пинаев провел выездное совещание в Дзержинском районе по вопросам сбора и вывоза ТКО из частного сектора. Обсуждение велось с главой районной администрации, представителями регоператора, компании-перевозчика и ТОС «Девятый поселок».

На территории населенного пункта существуют два места для сбора твердых коммунальных отходов. В ходе обсуждения было предложено установить три дополнительные площадки для сбора ТКО.