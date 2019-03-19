В Свердловской области 5 тысяч ветеранов получили компенсации на жилье

Размер соцвыплат составит 1,6 миллиона рублей на человека. Помощь ветеранам будет оказана в рамках указа президента России. Свердловская область в 2019 году получила 87,6 миллиона рублей на реализацию программы.

В этом году в список получателей компенсации на жилье вошли два участника войны, два жителя блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов войны. В Свердловской области с момента подписания указа президента жилищные условия улучшили более 5 тысяч ветеранов и их семей.