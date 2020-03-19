Благоустройство дворов на Лебяжке обойдется Нижнему Тагилу в 35 миллионов рублей
Сегодня, 14:51ОбществоФото: pixabay.com
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Служба заказчика городского хозяйства в Нижнем Тагиле разместила аукцион на поиск подрядчика для благоустройства дворовой территории на Лебяжке. Стоимость контракта — 35,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Благоустройство дворов проведут на территории домов № 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 на улице Ермака и домов № 30 и 32 на улице Лебяжинская. Планом предусмотрено устройство подъездов и парковок, озеленение, установка архитектурных форм, игровые площадки для детей разных возрастов, территория для хозяйственных целей, спортивная зона с тренажерами.
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Срок окончания работ — 15 октября. Объект должны ввести в эксплуатацию до 1 ноября.
Напомним, Служба заказчика городского хозяйства ищет подрядчика для благоустройства парковой зоны «Муринские пруды», парка Победы, а также спортивной площадки на Девятом посёлке.
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