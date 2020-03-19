Благоустройство дворов на Лебяжке обойдется Нижнему Тагилу в 35 миллионов рублей

Благоустройство дворов проведут на территории домов № 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 на улице Ермака и домов № 30 и 32 на улице Лебяжинская. Планом предусмотрено устройство подъездов и парковок, озеленение, установка архитектурных форм, игровые площадки для детей разных возрастов, территория для хозяйственных целей, спортивная зона с тренажерами.