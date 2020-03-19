Больницы Екатеринбурга закроют на карантин из-за пандемии коронавируса
Сегодня, 20:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге все больницы закроют на карантин, сообщает Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Замгубернатора Свердловской области Павел Креков пояснил, что подобные меры обоснованы – таким образом поступают во время любых инфекций. По его словам, в столице Урала пока от посещений закрыты больницы № 6 и № 40.
Креков пояснил, что к больным возможны будут посещения, если у посетителя нет признаков заболевания. Также он сказал, что половина больниц в Свердловской области оборудована специальными боксами для изоляции пациентов с коронавирусом, поэтому пациентов с подозрением на коронавирус в Екатеринбург перевозить не будут.
Напомним, сегодня стало известно, что в Екатеринбурге подтвердили пять случав заражения коронавирусом. Общее количество заболевших коронавирусом в России — 199 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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