Больницы Екатеринбурга закроют на карантин из-за пандемии коронавируса

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков пояснил, что подобные меры обоснованы – таким образом поступают во время любых инфекций. По его словам, в столице Урала пока от посещений закрыты больницы № 6 и № 40.

Креков пояснил, что к больным возможны будут посещения, если у посетителя нет признаков заболевания. Также он сказал, что половина больниц в Свердловской области оборудована специальными боксами для изоляции пациентов с коронавирусом, поэтому пациентов с подозрением на коронавирус в Екатеринбург перевозить не будут.