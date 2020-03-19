"Единая Россия" и ОНФ запустили центр помощи в связи с пандемией в Калуге

В открытии центра приняли участие секретарь генсовета партии Андрей Турчак, глава исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов, а также временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша, информирует сайт ER.ru.

Турчак подчеркнул, что основная задача центра — помощь оказавшимся в сложной жизненной ситуации людям. Среди них — ветераны ВОВ, одинокие пенсионеры, сообщает kursdela.biz. На базе общественных приемных партии будут объединены усилия волонтеров-медиков ОНФ и “Волонтеров Победы”. “Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача таких центров — оказание помощи людям”, — добавил Турчак.

По словам Кузнецова, “Единая Россия” сегодня обладает самой разветвленной сетью отделений и самым большим числом представителей. Кроме этого, в ОНФ входят многочисленные волонтеры, которые готовы помогать гражданам старшего возраста. Он добавил, что по номерам кол-центра уже начали поступать заявки от пенсионеров. Все они будут распределяться между волонтерами на уровне центра.

Комментируя ситуацию, Шапша подчеркнул, что в Калужской области действует режим повышенной готовности, а также создан региональный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Основная задача волонтерских центров — помощь людям из групп риска. В первую очередь это одинокие пенсионеры и ветераны ВОВ. В центрах будут сформированы мобильные волонтерские бригады, которые смогут доставлять адресатам продукты, лекарства и одежду.