Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства в период ЧС или эпидемии
Госдума приняла закон, согласно которому, правительство имеет право ограничивать максимальную цену на лекарства в период чрезвычайных ситуаций или угрозе эпидемии, сообщают «РИА-Новости».
Кроме ограничения стоимости, документ предлагает наделить правительство правом на установление максимальных розничных цен, если они вырастут в регионе за один месяц более чем на 30%. Однако их действие будет длиться до 90 дней.
Как ранее пояснял Морозов, это будет касаться не только розницы, но и цент производителей и оптовиков с учетом НДС. Закон также распространяется на медицинские изделия. Соответствующая поправка была внесена в текст закона во втором чтении.
Володин, в свою очередь, отметил, что принять документ должен быть принят сейчас, потому что руководство страны предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, по всему миру насчитывается более 235 тысяч зараженных, в том числе более 9,7 тысяч человек скончались. В России зарегистрировано 199 случаев заболевания.