Госдума приняла закон о регулировании цен на лекарства в период ЧС или эпидемии

Кроме ограничения стоимости, документ предлагает наделить правительство правом на установление максимальных розничных цен, если они вырастут в регионе за один месяц более чем на 30%. Однако их действие будет длиться до 90 дней.

Как ранее пояснял Морозов, это будет касаться не только розницы, но и цент производителей и оптовиков с учетом НДС. Закон также распространяется на медицинские изделия. Соответствующая поправка была внесена в текст закона во втором чтении.

Володин, в свою очередь, отметил, что принять документ должен быть принят сейчас, потому что руководство страны предпринимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса.