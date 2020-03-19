В Екатеринбурге из-за коронавируса сотрудников переводят на удаленную работу
Сегодня, 12:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В связи с распространением коронавируса сотрудников Екатеринбурга, по возможности, отправляют на удаленную работу. В частности, компания «СКБ-Контур» уже три дня как перевела своих сотрудников работать на дому в несколько своих подразделениях, сообщает «Джаст-Медиа».
Сюжеты: Коронавирус
Также к ним присоединились компании «Сима-Ленд», ХОСТ и многие другие. Однако некоторые компании, в частности производитель программного обеспечения компания Naumen только готовятся перейти на дистанционную работу.
Ранее уже говорилось о том, пресс-центр РИЦ ТАСС-Урал стал проводить пресс-конференции онлайн, при отсутствии журналистов. Вплоть до 27 марта все пресс-конференции будут транслироваться на странице в социальной сети фейсбук.
Напоминаем, что в связи с возникшей пандемией коронавируса также все образовательные учреждения переходят на дистанционную форму обучения.
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