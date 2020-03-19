В Екатеринбурге из-за коронавируса сотрудников переводят на удаленную работу

Также к ним присоединились компании «Сима-Ленд», ХОСТ и многие другие. Однако некоторые компании, в частности производитель программного обеспечения компания Naumen только готовятся перейти на дистанционную работу.

Ранее уже говорилось о том, пресс-центр РИЦ ТАСС-Урал стал проводить пресс-конференции онлайн, при отсутствии журналистов. Вплоть до 27 марта все пресс-конференции будут транслироваться на странице в социальной сети фейсбук.