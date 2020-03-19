Мэр Камышлова издал указ «о срочных захоронениях трупов при ЧС»
Сегодня, 09:23ОбществоФото: pixabay.com
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В Камышлове администрация издала указ «об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях», сообщает интернет-издание Znak.
В документе не сказано, что решение связано с возникновением коронавируса. Отмечается, что документ направлен на заблаговременную организацию захоронений людей при ситуациях техногенного характера, повлекших массовую гибель людей.
Глава города назначил ответственных лиц и определил состав комиссии по срочному захоронению. Указ также регулирует порядок массовых захоронений в братских могилах, в которых можно будет захоронить до 100 трупов.
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