Мэр Нижнего Тагила из-за коронавируса отменил личные приемы граждан
Сегодня, 17:10ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Личные приемы горожан у главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева временно прекращены из-за профилактики коронавируса, сообщается на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Отмечается, что такие меры введены в соответствии с выпущенными недавно «Методическими рекомендациями по режиму труда органов местного самоуправления». Также в документе советуют отказаться от поездок за границу, по максимуму сократить массовые мероприятия, создать гибкий рабочий график муниципальных служащих, оказаться от использования в помещениях системы кондиционирования и вентиляции.
Также для уменьшения присутствующих пресс-служба мэрии попросила журналистов не посещать аппаратные совещания по пятницам. Обычно на совещании собирается более 50 человек.
При этом депутаты городской думы от личных приемов граждан пока не отказались, а думские комиссии пройдут с участием представителей СМИ.
Карта распространения коронавируса в России
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