Мэр Нижнего Тагила из-за коронавируса отменил личные приемы граждан

Отмечается, что такие меры введены в соответствии с выпущенными недавно «Методическими рекомендациями по режиму труда органов местного самоуправления». Также в документе советуют отказаться от поездок за границу, по максимуму сократить массовые мероприятия, создать гибкий рабочий график муниципальных служащих, оказаться от использования в помещениях системы кондиционирования и вентиляции.

Также для уменьшения присутствующих пресс-служба мэрии попросила журналистов не посещать аппаратные совещания по пятницам. Обычно на совещании собирается более 50 человек.

При этом депутаты городской думы от личных приемов граждан пока не отказались, а думские комиссии пройдут с участием представителей СМИ.