На Урале мечети из-за коронавируса отменили коллективные молитвы
Сегодня, 12:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области прекращены коллективные молитвы в мечетях, пишет портал Е1 со ссылкой на Уральский мухтасибат.
Сюжеты: Коронавирус
С сегодняшнего дня в силу вступил приказ, согласно которому председателям местных религиозных организаций мусульман рекомендовано приостановить проведение коллективных молитв. Речь идет о пятикратных и пятничных молитвах. Ограничение будет действовать до наступления благоприятной эпидобстановки.
Для проведения погребальных обрядов и джаназа-намаза рекомендуют привлекать молодых имамов. А также ограничить количество присутствующих.
Напомним, в Свердловской области из-за коронавируса ограничено проведение массовых мероприятий, вузы переходят на дистанционное обучение, а работодатели переводят сотрудников на удаленную работу.
Карта распространения коронавируса в России
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