На Урале мечети из-за коронавируса отменили коллективные молитвы

С сегодняшнего дня в силу вступил приказ, согласно которому председателям местных религиозных организаций мусульман рекомендовано приостановить проведение коллективных молитв. Речь идет о пятикратных и пятничных молитвах. Ограничение будет действовать до наступления благоприятной эпидобстановки.

Для проведения погребальных обрядов и джаназа-намаза рекомендуют привлекать молодых имамов. А также ограничить количество присутствующих.

Напомним, в Свердловской области из-за коронавируса ограничено проведение массовых мероприятий, вузы переходят на дистанционное обучение, а работодатели переводят сотрудников на удаленную работу.