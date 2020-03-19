Помощницу замглавы Екатеринбурга не проверяли на коронавирус после посещения Италии

При этом, по словам собеседника издания, Натарова не предоставила справку об отсутствии инфекции и не находилась на карантине.

Кроме того, ранее на портале 66.ру появилась информация, что Куземка посещала Италию за счет городского бюджета. Однако чиновница заявила, что поездку оплатила принимающая сторона. «Комсомольская правда» опубликовала документы с подписями Куземки и Натаровой, которые подтверждают факт поездки за счет бюджета Екатеринбурга.

Смета поездки в Италию Фото: "Комсомольская правда"

Согласно документам, Юлия Натарова по какой-то причинe отклонилась от маршрута и еще два дня провела в четырехзвездочной гостинице Hotel Victoria в Турине, что вылилось в дополнительные 16 тысяч рублей.

По информации пресс-службы мэрии, Куземка посещала Италию для укрепления деловых и культурных связей между странами в преддверии выставки «Иннопром».

Юлия Натарова отрицает, что ездила вместе с Куземкой. Та в свою очередь утверждает, что брала помощницу в качестве переводчика. А смета, по словам вице-мэра, которая попала в распоряжение издания, могла быть лишь плановой. Также Куземка заявила, что они сдали обратно все командировочные, так как итальянская сторона все оплатила.

На вопрос — почему Натарову не проверяли на коронавирус, Куземка ответила, что на момент посещения страны вспышки инфекции еще не было и саннормы проверку не предусматривали.