Правительство опровергло данные о пяти новых случаях коронавируса в Екатеринбурге
Сегодня, 08:51ОбществоФото: pixabay.com
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Пять новых случаев коронавируса, о которых 18 марта написали региональные СМИ, пока не подтверждены, пишет Znak со ссылкой на сообщение замгубернатора Свердловской области Павла Крекова.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Креков сообщил, что все анализы на коронавирус отправляются в лабораторию в Новосибирск. Пока по Екатеринбургу официально подтвержден только один случай, зараженная находится на карантине в горбольнице № 40.
Пока Новосибирск нам подтвердил только один случай. Остальные варианты могут быть на уровне «мы думаем, мы считаем и мы предполагаем»,сказал Креков.
По данным на утро 19 марта в России зафиксировано 147 случаев коронавируса. Всего в мире зарегистрировано 219 тысяч заболевших.
Карта распространения коронавируса в России
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