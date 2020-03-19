Правительство опровергло данные о пяти новых случаях коронавируса в Екатеринбурге

Креков сообщил, что все анализы на коронавирус отправляются в лабораторию в Новосибирск. Пока по Екатеринбургу официально подтвержден только один случай, зараженная находится на карантине в горбольнице № 40.

Пока Новосибирск нам подтвердил только один случай. Остальные варианты могут быть на уровне «мы думаем, мы считаем и мы предполагаем»,сказал Креков.

По данным на утро 19 марта в России зафиксировано 147 случаев коронавируса. Всего в мире зарегистрировано 219 тысяч заболевших.