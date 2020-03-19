Правительство Свердловской области рассказало об основаниях закрытия детсадов

Ранее уже обсуждалось закрытие на карантин детских садов, однако этого момента Роспотребнадзор не счел необходимым принятие данной меры.

Напомним, что 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего зараженных насчитывается более 220 тысяч человек. Из-за пандемии российским школьникам продлили каникулы, а вузы переходят на дистанционное обучение.