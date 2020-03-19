Российские ученые секвенировали геном коронавируса COVID-19

И. о. директора НИИ д. м. н. Дмитрий Лиознов отметил, что расшифровка генома коронавируса необходима для того, чтобы понять систему его эволюции и распространения. Для этого специалистам понадобилось произвести точный анализ вирусов SARS-CoV-2. Также, по его словам, этот вирус имеет совершенно новый тип, и сегодня необходимо понять, как и каким образом он проник на территорию России, сообщается на сайте rosminzdrav.ru.

Как сообщает newia.ru, в дальнейшем полученная информация о геноме коронавируса позволит создавать эффективные вакцины и медикаменты против него.

На сегодняшний день полученная информация передана в международную базу данных EpiCoV GISAID, где ею воспользуются члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые ученые, которые исследуют коронавирусы типа SARS-CoV-2.

В России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом нового типа. Всего по миру им заразилось более 200 тысяч человек. Вспышка заболевания произошла в городе Ухань провинции Хубэй. Там число заразившихся достигло 80,9 тысячи человек. На сегодняшний день там нет ни одного зарегистрированного случая заболевания. Всего в Китае от коронавируса вылечилось 70 тысяч человек.

По состоянию на 18 марта 2020 года, от коронавируса погибло 8845 человек. За сутки на территории РФ было подтверждено 33 новых случая заражения, из которых 31 произошел в столице.