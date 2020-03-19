«Смотрящему» из Верхней Салды предъявили обвинение по новой статье УК РФ
Сегодня, 21:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Авторитету из Верхней Салды Владимиру Кузнецову было предъявлено обвинение по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), которая была введена весной 2019 года для борьбы с ворами в законе, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Владимир Кузнецов был задержан 26 февраля в Верхней Салде. В тот же день в его доме были проведены обыски. Одновременно с этим, следственные действия прошли еще по семи адресам, где проживают его подельники.
Авторитет и его группировка были задержаны по подозрению в мошенничестве с квартирами. По мнению следствия, группа совершала махинации с квартирами. Если у гражданина был большой долг за ЖКХ, то ему предлагалась схема погашения задолженности, в результате которой люди оставались без жилья.
После задержания Кузнецова доставили в Екатеринбург, где судом была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца до 10 мая 2020 года.
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