«Смотрящему» из Верхней Салды предъявили обвинение по новой статье УК РФ

Владимир Кузнецов был задержан 26 февраля в Верхней Салде. В тот же день в его доме были проведены обыски. Одновременно с этим, следственные действия прошли еще по семи адресам, где проживают его подельники.

Авторитет и его группировка были задержаны по подозрению в мошенничестве с квартирами. По мнению следствия, группа совершала махинации с квартирами. Если у гражданина был большой долг за ЖКХ, то ему предлагалась схема погашения задолженности, в результате которой люди оставались без жилья.