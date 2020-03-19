Свердловчанин заявил, что экс-следователь 7 лет держала его в рабстве на свиноферме

Заявление мужчина подал в прокуратуру. По его словам, в 2012 году он вышел из тюрьмы. Его взял к себе на работу на свиноферму ООО «Пасечник» предприниматель Сергей Хританько с женой Татьяной. Мужчина утверждает, что предприниматели забрали у него паспорт и не платили за работу. На ферме он работал за еду за сторожа, скотника и в котельной.