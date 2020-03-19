Свердловчанин заявил, что экс-следователь 7 лет держала его в рабстве на свиноферме
Сегодня, 20:10ОбществоФото: pxhere.com
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Житель Тавды написал заявление на экс-следователя прокуратуры и ее мужа, обвинив их в том, что они держали его в рабстве в течение семи лет, пишет Ура.ру.
Заявление мужчина подал в прокуратуру. По его словам, в 2012 году он вышел из тюрьмы. Его взял к себе на работу на свиноферму ООО «Пасечник» предприниматель Сергей Хританько с женой Татьяной. Мужчина утверждает, что предприниматели забрали у него паспорт и не платили за работу. На ферме он работал за еду за сторожа, скотника и в котельной.
Они воспользовались тем, что я был в безвыходной ситуации. Кроме того, постоянно обещали, что помогут получить какое-нибудь жилье, говорит мужчина.
В 2019 году ферму продали, и новый хозяин начал платить мужчине зарплату. Татьяна Хританько назвала ситуацию «глупостью».
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