Свердловское правительство сделало заявление о «продуктовой панике»

В регионе через соцсети распространяется информация о прекращении автомобильного сообщения между регионами, а также о нехватке продовольствия. В штабе данную информацию называют фейком и просят не поддаваться панике.

По данным министерства АПК и продовольственного рынка Свердловской области, товарный рынок региона в настоящее время стабилен, Свердловская область полностью обеспечена продуктами питания,говорится в сообщении штаба.

Сегодня представитель одной из торговых сетей опубликовал пост, в котором показал товарные запасы на складе. Также подчеркивается, что если на полках отсутствует какой-либо товар, то его просто не успели выложить или везут в магазин.

Напомним, после информации о распространении коронавируса в России, некоторые граждане стали делать продуктовые запасы, закупая крупы, консервы и иные продукты длительного хранения.