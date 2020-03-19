Тагильская природоохранная прокуратура подала апелляцию по делу о цинковом заводе

Напомним, ранее прокуратура через суд требовала закрыть производство ООО «ГСД-Р» на территории бывшего завода огнеупоров, так как, по версии ведомства, предприятие работает без разрешительных документов.

По словам помощника прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Сергея Тюрина, сейчас ООО «ГСД-Р» передает свое имущество аффилированному лицу ООО «ГСД-РЕЦИКЛИНГ». При этом обе компании имеют один юридический и фактический адрес, учредителей и директора. Прокуратура считает, что облсуду стоит обратить на это внимание.