Тагильская природоохранная прокуратура подала апелляцию по делу о цинковом заводе
Сегодня, 18:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура направила в областной суд апелляцию по делу о заводе по добыче вельц-оксид цинка из отходов металлургического производства, сообщает телекомпания «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, ранее прокуратура через суд требовала закрыть производство ООО «ГСД-Р» на территории бывшего завода огнеупоров, так как, по версии ведомства, предприятие работает без разрешительных документов.
Однако Тагилстроевский суд отклонил иск прокуратуры. Теперь ведомство намерено обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции.
По словам помощника прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Сергея Тюрина, сейчас ООО «ГСД-Р» передает свое имущество аффилированному лицу ООО «ГСД-РЕЦИКЛИНГ». При этом обе компании имеют один юридический и фактический адрес, учредителей и директора. Прокуратура считает, что облсуду стоит обратить на это внимание.
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