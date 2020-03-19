В Екатеринбурге отменили концерт группы Sabaton после обращения властей в прокуратуру

Ранее организаторы концерта заявили, что для безопасности площадка будет тщательно продезинфицирована, а на входе будут установлены антисептики для рук. Однако по указу губернатора массовые мероприятия численностью более 50 человек запрещены в целях недопущения распространения коронавируса.

Организаторы концерта сообщили, что ими получено предписание от заместителя главного государственного врача Екатеринбурга о запрете проведения мероприятия. Во время сегодняшнего брифинга с журналистами замгубернатора Павел Креков рассказал, что на концертную площадку подано заявление в прокуратуру из-за невыполнения указа губернатора. Также он добавил, что организаторов, которые не отменяют концерты, будут штрафовать.

Сама группа записала видеообращение для своих фанатов, где сообщила, что тур продолжать она не будет, но концерты будут перенесены на другое время, когда ситуация стабилизируется.

Напомним, сегодня, 19 марта, в Екатеринбурге было официально подтверждено пять новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности в России, по последним данным, коронавирусом заразились 199 человек.