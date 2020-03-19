В Екатеринбурге пациенты больницы № 40 жалуются на задержку анализов на коронавирус

По словам пациентки, она лежит в инфекционном отделении, однако у нее нет признаков заболевания, чувствует она себя тоже хорошо. Но ее не выписывают, поскольку в течение нескольких дней в больницу не приходят результаты анализов от Роспотребнадзора.

Сдала оба анализа. Но вот уже четвертый день я и врач ждем результатов анализов — они никак не приходят, говорит девушка.

По ее словам, таких пациентов в больнице много. Но врачи не могут их выписать, потому что не пришли результаты анализов.

Заместитель губернатора Павел Креков сообщил, что проблемы возникают с анализами, которые делают в Новосибирске. Всего человек с подозрением на коронавирус должен сдать три анализа, и, зачастую, из Новосибирска анализы идут несколько дней. Вчера Креков пояснил, что вскоре две дополнительные лаборатории для изучения анализов жителей Свердловской области откроются в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге.