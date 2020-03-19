В Екатеринбурге закрылась областная библиотека из-за эпидемии коронавируса
Сегодня, 10:38ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге закрылась библиотека имени Белинского из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Свердловская областная библиотека имени Белинского закрыла для посетителей доступ с 19 марта. Данная мера введена из-за пандемии коронавируса.
Администрация библиотеки ссылается на приказ Министерства культуры региона. Читателям предлагается воспользоваться виртуальными услугами.
На данный момент более 850 человек в Свердловской области находятся под наблюдением по подозрению на коронавирус. Ни у одного из них диагноз не подтвержден. В Екатеринбурге официально подтвержден только один случай заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
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